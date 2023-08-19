Мир 19 августа 2023, 11:11 Концерн Rheinmetall собрался в августе приступить к техобслуживанию танков на Украине Глава Rheinmetall: концерн приступит к обслуживанию танков на Украине в августе Скриншот видео Youtube

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Немецкий концерн Rheinmetall собирается уже в августе приступить к техобслуживанию танков на Украине. Сроки озвучил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung председатель правления компании Армин Паппергер.

Первые 12 работников с Украины начали проходить обучение в Германии, обратил внимание Паппергер. По его словам, вскоре к ним присоединятся столько же специалистов.

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Кроме того, собеседник издания подтвердил намерение Rheinmetall как можно скорее начать производство танков на украинской территории. В этой связи Паппергер напомнил, что в республике еще с советских времен осталось несколько хорошо оснащенных танковых заводов. Их арендуют для производства техники по натовским стандартам.

В мае Die Welt сообщала о том, что Rheinmetall рассчитывает в ближайшие несколько недель договориться с украинской стороной о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на территории республики.