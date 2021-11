Концерн PepsiCo проиграл суд и приостановил производство газировки Eat This, Not That! : PepsiCo проиграла суд маленькой компании

Анастасия Кукова Небольшая компания по производству нитро-кофе Rise Brewing выиграла предварительную тяжбу с гигантом газированных напитков PepsiCo. Речь шла о новом энергетическом напитке под названием Mtn Dew Rise, выпущенном концерном в этом году. Это сокосодержащая бодрящая газировка с кофеином. Издание Eat This, Not That! сообщило, что компания Rise Brewing, производящая кофе холодного заваривания, обвинила концерн в нарушении авторских прав. Тем более, что он уже отказал в ответ на неформальную просьбу исключить из названия продукта слово Rise. Окружной судья Лорна Скофилд Манхэттена встал на сторону небольшой компании, сообщило Reuters. Она вынесла предварительный судебный запрет на использование названия Mtn Dew Rise в коммерческих целях и продажу продукцию под любым другим названием, которое до степени смешения было бы сходным с товарными знаками Rise Brewing. Во всяком случае, до окончания судебного разбирательства. Помимо этого, в Rise Brewing предположили, что PepsiCo, производящая Starbucks, может «перенасытить рынок» и вытеснить кофейные напитки небольшой компании с прилавков. Возможно, вскоре появятся претензии и по поводу распространение Starbucks. Адвокаты PepsiCo надеются все-таки добиться отмены запрета, так как концерн производит энергетический напиток с фруктовым вкусом, а не консервированный кофейный напиток, как Rise Brewing.