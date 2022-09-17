Контртеррористическая операция началась в Херсоне после сообщений о стрельбе | 360°

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Контртеррористическая операция началась в Херсоне после сообщений о стрельбе

Телеканал «Вести. Крым»: контртеррористическая операция проходит в центре Херсона

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Контртеррористическая операция проходит прямо сейчас в районе железнодорожного вокзала в центре Херсона. Об этом сообщил телеканал «Вести Крым».

«Контртеррористическая операция в самом разгаре прямо в самом центре Херсона», — сказал журналист в эфире телеканала.

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Других подробностей телеканал не привел. .

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Источник РИА «Новости» в оперативных службах ранее сообщил, что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия.

«Стрельба очередями слышна в центре города», — привело агентство слова своего собеседника.

До этого поступала информация о том, что в городе было слышно пять взрывов. Предварительно, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские боевики, накануне 16 сентября, атаковали здание городской администрации Херсона, где в тот момент проходило совещание. По предположительной информации, боевики ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS. Число погибших в результате атаки увеличилось до четырех человек. Днем 17 сентября в реанимации умерла еще одна женщина.

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