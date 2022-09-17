Контртеррористическая операция началась в Херсоне после сообщений о стрельбе | 360°

Мир 17 сентября 2022, 21:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Контртеррористическая операция началась в Херсоне после сообщений о стрельбе Телеканал «Вести. Крым»: контртеррористическая операция проходит в центре Херсона Pxhere.com

Читать 360tv в

Контртеррористическая операция проходит прямо сейчас в районе железнодорожного вокзала в центре Херсона. Об этом сообщил телеканал «Вести Крым».

«Контртеррористическая операция в самом разгаре прямо в самом центре Херсона», — сказал журналист в эфире телеканала.

Реклама

Других подробностей телеканал не привел. .

Реклама

Источник РИА «Новости» в оперативных службах ранее сообщил, что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия.

«Стрельба очередями слышна в центре города», — привело агентство слова своего собеседника.

До этого поступала информация о том, что в городе было слышно пять взрывов. Предварительно, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские боевики, накануне 16 сентября, атаковали здание городской администрации Херсона, где в тот момент проходило совещание. По предположительной информации, боевики ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS. Число погибших в результате атаки увеличилось до четырех человек. Днем 17 сентября в реанимации умерла еще одна женщина.

3 1 0 0 2 1