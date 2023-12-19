Мир 19 декабря 2023, 08:41 Контрпродуктивность санкций ЕС против России заметили в Госдуме Володин заявил, что санкции ЕС нанесли вред самим жителям стран Европы РИА «Новости»

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Незаконные антироссийские санкции Евросоюза нанесли ущерб самим европейским гражданам. Об этом в Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, государства Европы сейчас действуют исключительно под диктовку США.

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«Прежде всего, они нанесли ущерб своим гражданам. В течение полугода экономике еврозоны прогнозировали рецессию, которая станет первой со времен пандемии коронавирусной инфекции», — написал политик.

Володин отметил, что всего против России ввели почти 19 тысяч ограничительных мер.

«В Вашингтоне рассчитывали задушить экономику России путем ухода западных компаний, но наше руководство превратило этот бойкот в удачу для государства. Они потеряли более 100 миллиардов рублей, эти деньги остались у нас в стране», — добавил парламентарий.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил очередной, 12-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности, попали два телеканала и экспорт российских алмазов.