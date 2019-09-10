  • «Контролировал наивного Трампа». Каким был уволенный советник по нацбезопасности Джон Болтон

    10 сентября 2019, 20:41

    Екатерина Максимова, Ксения Дагаева

    Одни проклинают его, другие — преклоняются перед опытом и профессионализмом. Советник президента по нацбезопасности Джон Болтон покинул свой пост. Его уволил Дональд Трамп и написал об этом в Twitter. Болтон занимал свой пост два года. Он стал одним из самых обсуждаемых политиков США. Именно его многие винят в ухудшении отношений США и России. Советник демократической партии в Нью-Йорке Антон Конев рассказал «360», так ли это.
    «Контролировал наивного Трампа». Каким был уволенный советник по нацбезопасности Джон Болтон

    Конфликтный, но осторожный

    Советника по национальной безопасности назначает президент. Господин Болтон хоть и славился профессионализмом, но был довольно быстр в принятии решений об использовании военной силы, где было возможно. Полагаясь на опыт, Болтон, впрочем, прежде всего руководствовался осторожностью. Это касалось отношений с Ираном, Северной Кореей, группировкой «Талибан»* и Россией. Хотя тут нужен сбалансированный подход.

    Причина отставки? Болтон конфликтовал с коллегами. А больше всех в мнениях рассекался с Трампом. Были у них разногласия по политике в отношении России, КНДР, Ирана. Это частая причина. Предшественником Болтона был Герберт Макмастер, которого также уволили из-за расхождения во мнениях с министром обороны и разногласия с главой аппарата Трампа.

    «Контролировал наивного Трампа». Каким был уволенный советник по нацбезопасности Джон Болтон | Изображение 1
    Источник: РИА Новости

    А позапрошлый советник Флинн вообще продержался меньше двух месяцев. Ушел почти сразу — из-за скандала с Москвой, из-за встреч с послом России.

    «Вообще Болтона очень уважали за опыт. И за то, что он контролировал „наивного“ Трампа. А осуждали за воинственность. Болтон же и Путина очень критиковал, и Россию. Он активизировался именно на „вмешательстве“ России в те выборы 2016 года. То, что он ушел — думаю, лучше для отношений Москвы и США. Болтон очень поддерживал расширение НАТО, антироссийскую политику балтийских государств», — заявил собеседник «360».

    Думаю, Болтон как бы удерживал Трампа от более близких отношений с Россией

    Антон Конев.

    «Как воспринимает окружение президента его решение уволить Болтона? Думаю, многие будут критиковать. Все, кто поддерживают войну. Но это выбор президента», — продолжил Конев.

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    Хотя многие называют президента Трампа наивным, Конев считает, что дух песни Imagine Джона Леннона должен направлять нас в международных отношениях. «Мир — важнее военного реагирования. К сожалению, многие из моих знакомых демократов хотят „жесткой линии“ и применения военной силы против тех, кто кажется нам врагами», — пояснил политолог.

    В итоге это вылилось в две войны, которые поддержали демократы, авторизовали их. Это привело страну к продолжительному бюджетному дефициту. Никому от этого не было хорошо.

    *«Талибан» — радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ.