Конфликтный, но осторожный

Советника по национальной безопасности назначает президент. Господин Болтон хоть и славился профессионализмом, но был довольно быстр в принятии решений об использовании военной силы, где было возможно. Полагаясь на опыт, Болтон, впрочем, прежде всего руководствовался осторожностью. Это касалось отношений с Ираном, Северной Кореей, группировкой «Талибан»* и Россией. Хотя тут нужен сбалансированный подход.

Причина отставки? Болтон конфликтовал с коллегами. А больше всех в мнениях рассекался с Трампом. Были у них разногласия по политике в отношении России, КНДР, Ирана. Это частая причина. Предшественником Болтона был Герберт Макмастер, которого также уволили из-за расхождения во мнениях с министром обороны и разногласия с главой аппарата Трампа.

Источник: РИА Новости

А позапрошлый советник Флинн вообще продержался меньше двух месяцев. Ушел почти сразу — из-за скандала с Москвой, из-за встреч с послом России.

«Вообще Болтона очень уважали за опыт. И за то, что он контролировал „наивного“ Трампа. А осуждали за воинственность. Болтон же и Путина очень критиковал, и Россию. Он активизировался именно на „вмешательстве“ России в те выборы 2016 года. То, что он ушел — думаю, лучше для отношений Москвы и США. Болтон очень поддерживал расширение НАТО, антироссийскую политику балтийских государств», — заявил собеседник «360».

Думаю, Болтон как бы удерживал Трампа от более близких отношений с Россией Антон Конев.

«Как воспринимает окружение президента его решение уволить Болтона? Думаю, многие будут критиковать. Все, кто поддерживают войну. Но это выбор президента», — продолжил Конев.

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Хотя многие называют президента Трампа наивным, Конев считает, что дух песни Imagine Джона Леннона должен направлять нас в международных отношениях. «Мир — важнее военного реагирования. К сожалению, многие из моих знакомых демократов хотят „жесткой линии“ и применения военной силы против тех, кто кажется нам врагами», — пояснил политолог.

В итоге это вылилось в две войны, которые поддержали демократы, авторизовали их. Это привело страну к продолжительному бюджетному дефициту. Никому от этого не было хорошо.

*«Талибан» — радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ.