НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за опасений, что оно в итоге может попасть на черный рынок. Об этом написала британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, несколько стран-членов НАТО обсуждают с Украиной возможность создания некой системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

«Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране», — сказал газете чиновник одного из западных государств.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс подтвердила, что поставляемое на Украину оружие может оказываться на черном рынке. Она отметила, что США контактирует с украинскими властями по этому вопросу. Штаты не хотят того, чтобы вооружение попало к контрабандистам. Об этом написал ТАСС.