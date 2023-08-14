Мир 14 августа 2023, 15:14 Контроль над выездом военнообязанных ужесточат на Украине Спикер погранслужбы Украины Демченко: контроль выезда военнообязанных ужесточат РИА «Новости»

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Власти Украины усилят контроль за выездом из страны военнообязанных граждан благодаря сотрудничеству Государственной пограничной службы и Минобороны. Об этом изданию «Украинская правда» заявил спикер погранслужбы Алексей Демченко.

По его словам, ведомства начали обмениваться базами данных, чтобы пресечь попытки незаконного отбытия из страны со стороны военнообязанных, в том числе с применением фальшивых документов.

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«Во время проверки пограничники связываются по телефону с военкоматами, которые выдавали соответствующие документы. После проведенной реформы через информационный ведомственный обмен это можно будет сделать в онлайн-режиме», — заявил спикер ведомства.

Ранее стало известно, что четверо жителей Украины попытались покинуть страну в кузове фургона микроавтобуса, пытаясь скрыться от мобилизации. Однако при досмотре пограничники все равно обнаружили уклонистов.