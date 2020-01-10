Контроль на границе с Китаем усилен из-за эпидемии пневмонии
На российско-китайской границе усилили санитарно-карантинный контроль. Причиной этому послужила вспышка вирусной инфекции в городе Ухань, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
На всех пропускных пунктах границы в приграничных территориях усилен контроль. Такая мера необходима, чтобы не допустить распространение инфекции на территории России, сообщила «Газета.ru».
Ранее в городе Ухань китайской провинции Хубэй выявили эпидемию пневмонии неясного происхождения.