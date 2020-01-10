Контроль на границе с Китаем усилен из-за эпидемии пневмонии

На всех пропускных пунктах границы в приграничных территориях усилен контроль. Такая мера необходима, чтобы не допустить распространение инфекции на территории России, сообщила «Газета.ru».

Ранее в городе Ухань китайской провинции Хубэй выявили эпидемию пневмонии неясного происхождения.