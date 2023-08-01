Мир 01 августа 2023, 09:55 Контрнаступлению ВСУ захотели придать новый смысл РИА «Новости»: контрнаступлению ВСУ придали новый смысл, Украина готовит «формулу мира» РИА «Новости»

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Пути прекращения боевых действий на Украине вынесут на повестку переговоров в саудовской Джидде 5 августа. В них примут участие около 30 стран. Договариваться будут за спиной России, потому что представителей РФ туда не пригласили, указал обозреватель РИА «Новости» Михаил Катков. По его мнению, контрнаступлению ВСУ хотят придать новый смысл.

По замыслу организаторов, мероприятие в Джидде должно стать прологом к «саммиту мира», отметил Катков. В конце июня подобное мероприятие проводили в Копенгагене. Тоже без представителей России.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказывал мнение, что Запад просто стремится склонить ведущие развивающиеся страны к поддержке «формулы Зеленского».

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, Украина и ее партнеры постоянно пытаются увеличить количество сторонников и упрочить изоляцию РФ.

«Но у них ничего не получится, потому что ВСУ не побеждают. <…> Не исключено, что коллективный Запад перетянет на свою сторону какую-нибудь малозначительную страну, но региональные лидеры сохранят нейтралитет», — указал Денисов.

Катков выразил уверенность, что сейчас все решается именно на поле боя. В случае если ВСУ потерпят поражение, Киеву придется уговаривать партнеров не прекращать помощь.

По оценке политолога Александра Дудчака, у Украины весьма небольшие шансы на дипломатический успех. Пул сторонников Зеленского за полгода не вырос, ничего не произойдет и сейчас, объяснил специалист.

«Все дело в разрушении гегемонии США. Вашингтон уже не может диктовать миру свою волю, а региональные лидеры намерены усиливать самостоятельность», — подчеркнул Дудчак.