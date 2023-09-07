Мир 07 сентября 2023, 16:14 Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшее время — СМИ Economist: контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель Министерство обороны Украины

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Контрнаступление украинской армии может закончиться через шесть-семь недель. Об этом заявил журналу Economist чиновник из администрации президента США Джо Байдена

«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около шести-семи недель боев перед тем, как ее наступление завершится», — сообщило издание.

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Часть представителей Белого дома выразила мнение, что ВСУ скоро не смогут продвигаться дальше из-за больших потерь и уничтоженных армейских резервов.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что потери ВСУ до конца 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. Он назвал действия президента страны Владимира Зеленского бездарными и террористическими.