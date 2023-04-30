Мир 30 апреля 2023, 15:20 Контрнаступление ВСУ связали с безвыходным положением Украины The Times: Украина не готова к своему большому наступлению, но у нее нет выбора РИА «Новости»

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ВСУ не готовы к масштабному наступлению, но у них нет другого выбора. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский управлял Западом с большим мастерством. Теперь, чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют „отдачей от инвестиций“», — отметили аналитики издания.

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По их мнению, украинские солдаты будут биться за Мелитополь, чтобы перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией.

По другому сценарию, Украина захочет захватить Донецк. Хотя, по мнению обозревателей издания, этот город имеет скорее символическое значение, чем практическое.

Ранее приказ президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении сочли последним в его жизни. На это указал член военно-гражданской администрации региона и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.