Мир 20 июня 2023, 23:18 Контрнаступление ВСУ сравнили с атакой камикадзе Американский радиоведущий Никсон назвал наступление ВСУ атакой камикадзе РИА «Новости»

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Американский радиоведущий Гарланд Никсон прокомментировал на своем YouTube-канале организацию контрнаступления Украины. Он сравнил бойцов ВСУ с камикадзе.

По мнению журналиста, понятие контрнаступления ВСУ является лишь пропагандистским термином, который в итоге сыграл на пользу России. Никсон заявил, что последние полгода украинские власти рассказывали русским, что собираются их атаковать.

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«Делали смутные намеки, обоснованные даже, что когда-то весной, и даже, говорили, что идем за Запорожьем. Что будем везде атаковать: и здесь, и там, и на окраинах Артемовска. Они себя сами подтолкнули к катастрофе», — заметил он.

По словам Никсона, благодаря такому подходу российские силы смогли нарастить оборону, на которую украинское командование бросило плохо подготовленных солдат. При этом бойцов ВСУ посадили в танки без прикрытия с воздуха. Военнослужащих ничем не обеспечили, а затем «назвали одной из самых могущественных армий мира».

«Это не наступление, это атака камикадзе!» — заключил радиоведущий.

Минобороны Украины сообщило, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись с «бешеным сопротивлением».