Мир 28 ноября 2023, 00:06 Контрнаступление ВСУ не принесло ничего, кроме потери техники и людей — экс-разведчик США Офицер США Риттер: Россия лишила Украину 300 танков и 90 тысяч солдат РИА «Новости»

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Российская армия лишила Украину огромного количества танков и другой бронетехники, а также 90 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«300 танков уже нет, 55 транспортных средств утрачено. <…> Их выбили из украинского арсенала — и заменить их нечем. У них ничего не осталось. Европе больше нечего им дать», — заявил Риттер.

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Офицер отметил, что эти цифры соответствуют количеству переданной Западом техники, которую Украина потеряла в ходе контрнаступления. Даже если ВСУ смогли куда-то продвинуться, то российские военные все равно отбросили их назад. Украинские власти пожертвовали 90 тысячами жизней солдат ВСУ напрасно, заключил Риттер.

Бойцы 155-й бригады морской пехоты ВС РФ взяли два опорных пункта украинской армии без единого выстрела, сообщили «Известия». Противник даже не принял бой и сразу пошел в отступление.