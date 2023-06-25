Мир 25 июня 2023, 08:18 Контрнаступление ВСУ назвали хорошим уроком для США American Greatness: потери ВСУ при контрнаступлении послужат важным уроком для США Ministry of Defense of Ukraine

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Большие потери украинской армии при контрнаступлении станут важным уроком для США. Об этом в материале для издания American Greatness написал обозреватель Кристофер Роуч.

По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ уже лишились очень много живой силы и военной техники.

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«Все это станет для США важным уроком. Изучающим военное дело курсантам это знание также пригодится», — отметил журналист.

Роуч подчеркнул, что в контрнаступлении ВСУ слишком многое идет не так, как планировалось.

«Украинские военные работают с техникой не слишком умело, обученные НАТО бригады себя никак не проявили», — добавил он.

Ранее заместитель главы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские подразделения в течение двух-трех месяцев перейдут к более активным боевым действиям. Он напомнил, что целью ВСУ является освобождение всех бывших территорий.