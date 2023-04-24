Мир 24 апреля 2023, 23:04 Контрнаступление Украины назвали последней операцией ВСУ Аналитик Sky News Белл: США заставят Украину смириться с потерей территорий к концу лета РИА «Новости»

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Возможность начала переговоров о разрешении конфликта между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года. К этому времени армии обеих стран сильно устанут, а объемы боеприпасов подойдут к концу. Такой прогноз сделал военный аналитик Шон Белл для сайта британского телеканала Sky News.

Но к переговорам противники подойдут с разным результатом, отметил он. Эксперт подчеркнул, что перешедшие к России территории власти страны могут вполне считать победой в спецоперации. А властям Украины придется пойти на уступки.

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Президенту Владимиру Зеленскому придется заключать мирный договор на невыгодных для себя условиях и окончательно смириться с потерей Крыма и Донбасса. На этом станут настаивать американские дипломаты, которые убедят главу государства пойти на такой шаг.

После попытки контрнаступления шансы украинских войск на еще один рывок эксперт оценил как минимальные. Поэтому возможностей удержать за собой подконтрольные Киеву территории они не смогут и окажутся в еще более уязвимом положении.

О предстоящей неудаче ВСУ во время контрнаступления уже задумались в администрации президента США Джо Байдена. Провал операции ударит по имиджу американского лидера в глазах международных партнеров, которые посчитают, что ВСУ не получили все оружие, о котором просили.