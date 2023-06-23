Эксклюзив 23 июня 2023, 11:51 Контрнаступление пошло не по плану. США потребуют переговоров, чтобы лучше вооружить Украину Политолог Мезюхо: США склонят Украину к переговорам, чтобы лучше вооружить U.S. Department of Defense

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США понимали, что контрнаступление Украины обречено на провал, поэтому настроились на переговоры. Однако мирный процесс используют не для завершения конфликта, а накачки Вооруженных сил Украины новым вооружением, сказал «360» политолог, председатель крымской общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Он заявил, что США с самого начала не рассчитывали на победу Украины над Россией и готовились начать переговоры на фоне вооруженного столкновения. По его мнению, изначальный план состоял в том, чтобы украинская сторона нанесла критический удар по объектам не только военной, но и гражданской инфраструктуры России, а затем начались бы переговоры, невыгодные для России.

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«Судя по всему, ситуация развивается не так, как хотели бы в Белом доме, контрнаступление проваливается. На фоне этого, видимо, США планируют все-таки побудить Киев к переговорному процессу с Москвой. Вопрос только в том, вступит ли Россия в него», — сказал специалист.

В текущих условиях, по мнению Ивана Мезюхо, у России нет необходимости вести переговоры с Украиной. К тому же это может быть опасно, и в Генштабе знают об этом.

«Изначальный план США предусматривал заморозку конфликта путем переговоров для того, чтобы у Запада был временной люфт для подготовки к более масштабному противостоянию с Россией. То есть речь шла об отложенном конфликте, который должен был бы быть разрушительным для нашей страны», — сказал он.

Немецкая газета Bild заявила, что мощь ВКС России, нехватка собственных средств ПВО и авиации оставила контрнаступление ВСУ без шанса на успех. В случае его провала США надавят на киевский режим, чтобы он согласился на переговоры.