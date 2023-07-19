Мир 19 июля 2023, 19:40 Контрнаступление обернулось для ВСУ ростом числа погибших солдат Военный инструктор из США Крамер заявил о трехкратном росте погибших украинских военных РИА «Новости»

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Количество погибших украинских солдат с начала контрнаступления выросло как минимум втрое. Об этом в беседе с корреспондентом журнала Newsweek заявил ветеран американского спецназа и инструктор ВСУ Эрик Крамер.

Он пояснил, что украинская армия не смогла ничего противопоставить выстроенной российской обороне, что сказалось на настроении военных и сильно расстроило западных политиков, которые организовали поставки военной техники.

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«Солдаты понимают, что политики на Западе смотрят на них, когда дело касается оборудования, Но видеть записи с горящими бронированными машинами пехоты Bradley или танками Leopard они не хотят», — заявил Крамер.

По его словам, в этом есть вина командования ВСУ, которые направили на минные поля боевую технику, вместо того чтобы выдвинуть вперед инженерные войска, которые могли заниматься обезвреживанием снарядов под огневым прикрытием.

Американец добавил, что крепкая оборона России и ошибки украинского командования привели к значительному росту погибших среди ВСУ.

«Несколько моих ребят работают на пункте сбора пострадавших. И я не хочу называть цифры, потому что все это просто анекдотично, но они видят втрое больше жертв, чем несколько месяцев назад. Это довольно ужасное зрелище», — подчеркнул он.

Крамер подчеркнул также, что украинцам необходимо научить защищать себя самостоятельно, потому что поддержка Запада начнет уменьшаться. Пока она есть, но постоянной не станет. По его прогнозу, контрнаступление может добиться небольших прорывов и на этом завершится. Все это закончится полной потерей инициативы.

О сложностях и больших потерях среди личного состава украинских войск заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, продвижение станет долгим, сложным и кровавым. Он отказался дать оценку решениям командования ВСУ, но отметил, что украинские войска оказались перед мощной оборонительной системой России.