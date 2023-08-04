Мир 04 августа 2023, 11:37 «Контрнаступ» ВСУ захлебнулся. Россия перехватила наступательную инициативу «Взгляд»: Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу РИА «Новости»

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Широко анонсированное контрнаступление ВСУ не привело ни к каким результатам, украинские военные продолжают нести потери в живой силе и технике. Наступательная инициатива в руках ВС России, указало издание «Взгляд».

Автор материала привел мнения нескольких военных экспертов, которые проанализировали сложившуюся ситуацию на отдельных направлениях боевых действий.

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По мнению аналитика Михаила Онуфриенко, украинское контрнаступление перестало быть наступлением уже в первой половине июня. Вместе с тем, подчеркнул специалист, пока наступление российских сил севернее Купянска, Новоселовки, на Сватовском направлении — еще не полноценный перехват инициативы.

«Это тактические успехи, но не стратегическое наступление. Но мы создаем условия для этого», — пояснил он.

Российские военные находятся в гибкой обороне и готовятся ко второй фазе украинского контрнаступления, которое еще не началась, добавил Онуфриенко.

По его словам, очевидно, что в стане противника идут серьезные споры между украинским, американским и британским командованием. Понимают, что надо что-то делать, но у всех разные предложения.

«И главное, никто не собирается слушать друг друга», — добавил он.

По оценке военного эксперта Бориса Рожина, первая фаза контрнаступления ВСУ началась 4 июня и захлебнулась в 20-х числах того же месяца.

«В июле началась вторая фаза, которая продолжается до сих пор. Но за это время ВСУ никаких существенных оперативных результатов не достигли. <…>При этом у противника еще есть резервы, которые он может бросить в бой», — предположил Рожин.

Общего наступательного потенциала ВСУ хватит еще максимум на три-четыре недели. За это время они попытаются добиться хоть каких-то тактических успехов в районах Запорожской области и под Артемовском, заключил он.