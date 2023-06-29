Мир 29 июня 2023, 04:17 «Контрмеры превзошли ожидания». Россия одним шагом застала врасплох Японию Аналитик Чэн: переименование 3 сентября в России застало врасплох Японию Freepik

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Когда Москва переименовала дату 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией, Токио был застигнут врасплох. Об этом сообщил директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь в своем материале для портала «Гуаньча».

В статье сказано, что после начала украинского конфликта Япония встала на «темный путь» и поддержала антироссийские санкции. Это вызвало волну антияпонских настроений в России. Позже Москва назвала 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией. Такой шаг сильно возмутил Токио.

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«Хотя японское правительство уже давно отказалось от всяких надежд на улучшение отношений с Россией, контрмеры Москвы все же превзошли все ожидания Токио и застали его врасплох», — заявил автор материала.

По мнению Хунбиня, российский поступок продемонстрировал, что страна не надеется на улучшение российско-японских отношений в обозримом будущем. В том числе ужесточение ограничений против РФ со стороны Японии не смогут поменять политику России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что японская сторона не сможет повлиять на переименование дня воинской славы 3 сентября. По ее словам, реакция японцев показала нежелание Токио смотреть правде в глаза.