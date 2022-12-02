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02 декабря 2022, 13:31

Контрактников из США обвинили в подготовке химических провокаций на Украине

Постпред при ОЗХО Шульгин: контрактники из США могли готовить химпровокации на Украине

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Россия располагает данными об участии американских контрактников в подготовке химических провокаций на Украине, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, специалисты из США помогают украинским силовикам в этом вопросе.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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