«Контракт века» изменил экономику Азербайджана в последние 25 лет

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День нефтяника утвержден бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым 20 сентября 2001 года. В этот день ровно 25 лет назад Баку и 11 корпораций из семи государств подписали контракт на разведку и долевое распределение добычи с комплекса «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в Каспии. Разработка блока месторождений АЧГ стала первым контрактом, который независимый Азербайджан заключил с именитыми нефтяными компаниями — Socar, «Лукойл», BP, Amoco, McDermott, Unocal, Statoil, Tpao, Pennzoil, Ramco и Delta. Это соглашение вскоре назвали «Контрактом века», так как оно сыграло значительную роль в формировании экономики страны, которая превратилась в надежного партнера как экспортера нефти и газа.

Благодаря «Контракту века» Азербайджан увеличил ежегодный объем добычи углеводородов с 9,56 миллиона тонн в 1994 году до исторического максимума в 50,4 миллиона тонн в 2010-м. А еще страной заинтересовались иностранные инвесторы, которых привлекал не только АЧГ, но и разработки других месторождений.

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Баку реализовал два экспортных нефтепровода: Баку — Супса и Баку — Тбилиси — Джейхан, а также модернизировал Баку — Новороссийск. Кроме того, власти страны построили крупнейший терминал Сангачалах, усовершенствовали и возвели новые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Таким образом, они создали всю необходимую инфраструктуру для экспорта нефти за рубеж.

Экономика Азербайджана стремительно ускорилась благодаря резкому росту цен на нефть. Ситуация в стране настолько улучшилась, что еще с 2006–2007 годов можно было выбирать иные приоритеты развития. Так считает главный аналитик ЦАФТ Антон Быков.