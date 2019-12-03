Венгрия заключит долгосрочный контракт с «Газпромом»

«В наших лучших интересах обеспечить долгосрочное, предсказуемое и надежное сотрудничество с „Газпромом“ по долгосрочным и надежным поставкам газа в Венгрию. И вместе с руководством „Газпрома“ мы готовы начать переговоры другого долгосрочного соглашения по поставкам газа», — заявил Сийярто.

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Портал «Утро.ру» напомнил, что сейчас между «Газпромом» и венгерским Panrusgaz действуют четыре контракта. Два из них до конца текущего года и два — до конца 2021 года. Транзит газа осуществляется через «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на австрийско-словацкой.

Отмечается, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины топливо перестанет поступать в Венгрию через «Берегово».