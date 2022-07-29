Контрабандисты бросили закрытый трейлер с мигрантами в Мексике

В Мексике на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман контрабандисты оставили закрытый трейлер с мигрантами, в котором находилось около 400 человек. Об этом сообщил местный телеканал Azteca.

«Контрабандисты оставили на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман на юге штата Веракрус трейлер, в котором незаконно перевозились около 400 мигрантов», — говорится в сообщении телеканала.

Местные жители услышали шум в трейлере и помогли выбраться наружу мигрантам. Большая часть людей, которые находили внутри, оказалась родом из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити, написал сайт «Взгляд».

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали 12 пострадавших. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.