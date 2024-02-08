Мир 08 февраля 2024, 17:11 Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в порту Китая Unsplash

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Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в Китае. Об этом рассказал председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов на международном форуме «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок». Он заверил, что проблема решается, выясняются все обстоятельства.

«Мы сейчас решаем, <…> как нам провести по сути спасательную операцию, подбросить туда бункер. Ни одна из крупных компаний китайских не бункерует, потому что российский бенефициар», — процитировал Северилова «Интерфакс».

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По его словам, скорее всего, речь идет о единичном случае, связанном с наступающим китайским Новым годом.

Контейнеровоз Moskva построили в 2023 году. Его длина — 172 метра, ширина — 32,2 метра, дедвейт — около 31,4 тысячи тонн. В экипаже судна 19 человек.

Fesco — одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний. Ей принадлежат активы в сферах портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.