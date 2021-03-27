В Суэцком канале удалось сдвинуть контейнеровоз, сейчас предпринимаются попытки окончательно снять его с мели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в управлении канала.

«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться. Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега», — процитировало агентство слова собеседника.

Ранее уже сообщали о том, что судно удалось немного сдвинуть с места. Чтобы добиться этого, из-под него извлекли 20 тысяч тонн донного грунта.

Контейнеровоз Ever Given застрял на мели в Суэцком канале еще 23 марта. Есть несколько вероятных причин, по которым это могло произойти. В их числе ошибка команды, кратковременная неисправность или потеря электричества, которая привела к потере управления.

Из-за того, что контейнеровоз перекрыл канал, суда не могут его пересечь. Каждый час простоя обходится торговле в 400 миллионов долларов — если в ближайшее время его не удастся снять с мели, сумма будет расти, потому что многие жизненно важные товары не удается доставить.