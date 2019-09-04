Конте сформировал новый Кабмин Италии

Конте уже пообщался с президентом Италии Серджо Маттареллой, которому рассказал о своем успехе. Присягу новые члены правительства принесут в четверг.

Итальянский премьер объявил об отставке Подробнее

Лидер «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо займет пост министра иностранных дел. Главой МВД Италии станет Лучана Ламорджезе, она сменит на этом посту лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, из-за конфликта с которым Конте подавал в отставку.

Руководить Министерством экономики и финансов станет Роберто Гуальтиери, экономическим развитием страны займется Стефано Патуанелли, а отвечать за оборону будет Лоренцо Гуэрини.

Лидеры «Движения пять звезд» неоднократно заявляли, что не намерены сотрудничать с Демократической партией Италии. До августа они составляли коалицию с партией «Лига», которую возглавлял Маттео Сальвини. Именно он в августе предложил провести новые выборы, зная о том, что его объединение легко одержало бы победу.

В итоге «Движение Пять звезд» и Демократическая партия начали переговоры о формировании нового правительства.