В Кремле сообщили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле
«Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — передает ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Путин уже покинул форум, сейчас он находится в Вифлееме на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Путин прилетел сегодня в Израиль с однодневным визитом на форум «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Он открыл монумент «Свеча памяти» в парке «Сакер» Иерусалима. Памятник посвящен жителям блокадного Ленинграда.
Ранее сообщалось, что Зеленский, как и некоторые другие лидеры, просили о встрече с Путиным в Иерусалиме, однако у российского лидера был слишком плотный график. Поэтому был расчет на отдельные короткие контакты на ногах. При этом Зеленский принял решение передать свои места в зале, где пройдет основная церемония, очевидцам трагических событий.