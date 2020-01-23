В Кремле сообщили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

Главы России и Украины никак не контактировали во время форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, потому что Владимир Зеленский просто не приехал.

«Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — передает ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин уже покинул форум, сейчас он находится в Вифлееме на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Путин прилетел сегодня в Израиль с однодневным визитом на форум «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Он открыл монумент «Свеча памяти» в парке «Сакер» Иерусалима. Памятник посвящен жителям блокадного Ленинграда.

Ранее сообщалось, что Зеленский, как и некоторые другие лидеры, просили о встрече с Путиным в Иерусалиме, однако у российского лидера был слишком плотный график. Поэтому был расчет на отдельные короткие контакты на ногах. При этом Зеленский принял решение передать свои места в зале, где пройдет основная церемония, очевидцам трагических событий.