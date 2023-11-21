Мир 21 ноября 2023, 14:53 Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе проведет переговоры в Москве МИД Турции: контактная группа по Газе намерена провести переговоры в Москве Mohammad Abu Elsebah / dpa / Global Look Press

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Во вторник, 21 ноября, в Москве пройдут переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД Турции.

«Вечером 21 ноября состоятся переговоры в Москве. Основной задачей контактной группы являются доставка гуманитарной помощи в Газу и скорейшее прекращение огня», — заявили в ведомстве.

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В турецком МИД подчеркнули, что с этой целью состоится ряд визитов, в том числе к постоянным членам Совбеза ООН. В частности, в понедельник группа находилась в Пекине, где провела встречу с главой МИД Китая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что лидеры Европы находятся в заложниках Израиля из-за стыда за холокост. При этом он пообещал, что Израиль и его союзники в итоге попадут под суд перед человечеством за ведение войны против стариков, женщин и детей.

МИД Катара сообщал, что переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем вышли на «финишную прямую», отмечал RT.