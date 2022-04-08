Контактировавшая с Байденом Нэнси Пелоси сдала положительный тест на ковид

Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сдала положительный тест на ковид на следующий день после встречи с президентом Байденом в Белом доме. Об этом написал «Коммерсантъ».

Пелоси принимала участие в мероприятии без маски.

Представитель спикера Дрю Хэммилл сообщил, что COVID-19 у нее проходит бессимптомно. Пелоси вакцинирована и ревакцинирована. Ранее на этой неделе она получила отрицательный тест.

Видео с мероприятия в Белом доме, которое было посвящено снижению расходов американцев на медицину, завирусилось в Сети. Пользователи заметили, что из-за приезда экс-президента США Барака Обамы на Джо Байдена обращали мало внимания. После своего выступления Байден спустился со сцены и хотел пообщаться с собравшимися, но в центре внимания был Обама. Действующий президент остался в одиночестве и с досадой и удивлением развел руками.