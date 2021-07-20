Консультации России и США по стратегической стабильности могут пройти 28 июля

Консультации по вопросам стратегической стабильности между Россией и США, предварительно, состоятся 28 июля в Женеве. Об этом сообщила газета Hill.

«Ожидается, что официальные лица США и России встретятся 28 июля для проведения первого диалога о стратегической стабильности по вопросам нераспространения ядерного оружия, о котором было объявлено во время первого личного саммита Байдена с президентом России», — говорится в материале на сайте издания.

В Госдепе США пока не ответили на просьбу уточнить, действительно ли переговоры назначены на эту дату, отметил ТАСС.

В июле президент России Владимир Путин поговорил с американским коллегой Джо Байденом по телефону. Стороны затронули тему взаимодействия в сфере кибербезопасности. Разговор об этом Путин и Байден начали еще 16 июня в Женеве. В Кремле отметили, что главы двух государств поддержали конструктивное сотрудничество в этой области и решили, что будут друг с другом на связи. кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов