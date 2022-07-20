Консультант по этикету Николаева прокомментировала наряд супруги Зеленского на встрече с Байденом

Жена президента Украины Елена Зеленская посетила Белый дом, чтобы встретиться с Джо Байденом. Консультант по этикету Татьяна Николаева в разговоре с Life прокомментировала ее наряд.

Для визита первая леди Украины выбрала белую юбку и белый пиджак с четырьмя пуговицами, две из которых расположены на груди. По мнению Николаевой, стилисты Зеленской могли иметь в виду отсылку на военный мундир, однако в целом наряд получился не очень удачным.

«Может быть, хотела показать, что она из воющей страны. Но как-то это слабо удалось. Все остальное удалось хорошо: чтобы все обсуждали и негодовали. Эти пуговицы в ряд мне сразу напомнили мундир военный», — считает эксперт.