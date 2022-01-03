Консульство России в Египте предупредило о задержках рейсов после непогоды в Хургаде

Генеральное консульство России в египетской Хургаде предупредило о том, что в вылетах рейсов в города РФ могут быть задержки. По словам дипломатов, в работе воздушной гавани начались перебои из-за того, что в последние дни в этом районе Египта были сложные погодные условия.

Генеральное консульство России в египетской Хургаде предупредило о том, что в вылетах рейсов в города РФ могут быть задержки. По словам дипломатов, в работе воздушной гавани начались перебои из-за того, что в последние дни в этом районе Египта были сложные погодные условия.

Сообщение консульства процитировало «РИА Новости». «Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванными прошедшими 1 января проливным дождем и градом, на срок от двух до трех часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы», — сообщило консульство.

Дипломаты отметили, что туристам, которые собираются возвращаться домой из Египта, нужно обязательно заблаговременно уточить всю информацию о своем вылете. Ею должны располагать туристические операторы и представители авиакомпаний, которые производят рейсы.

Непогода обрушилась на египетскую Хургаду в минувшую субботу, 1 января. Там прошел град, который позже перешел в ливень, над курортом сверкали молнии. Некоторые городские улицы были затоплены.