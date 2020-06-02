Консульство Польши во Львове «штурмуют» украинцы, которые хотят уехать на заработки в Европу
Большое количество граждан Украины столпилось около консульства Польши во Львове после того, как была возобновлена выдача рабочих виз в Европу. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».
Местный житель рассказал, что «люди хотят сделать визы и поехать заработать деньги, потому что сейчас такая ситуация, что в Украине с такими ценами и еще нет работы, а есть-то хочется».
Известно, что толпы желающих получить рабочую визу собираются у консульства с самого утра.