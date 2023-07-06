Мир 06 июля 2023, 14:22 Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге прекратит работу Россия закроет консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября Википедия

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Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге прекратит работу с 1 октября. Об этом заявила пресс-служба МИД России.

В четверг, 6 июля, российское дипломатическое ведомство вызвало финского посла Антти Хелантеря.

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«Посла уведомили, что российская сторона в качестве ответных мер на конфронтационные действия властей республики приняла решение об отзыве согласия на работу Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября», — отметили в МИД.

Кроме того, Хелантерю сообщили о высылке девяти финских дипломатов с территории России в ответ на недружественные действия его страны.

«Финляндия проводит конфронтационную политику, направленную на разрыв наработанных десятилетиями отношений между странами, многоплановых межрегиональных и торгово-экономических связей», — добавили в МИД.

Ранее министр Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит вопрос восстановления связей с Финляндией, если поступит такое желание с ее стороны.