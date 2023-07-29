Мир 29 июля 2023, 21:09 Консульский отдел посольства России в Молдавии остановит прием Консульский отдел посольства России в Молдавии с 5 августа приостановит прием Unsplash

Читать 360tv в

Посольство России в Молдавии объявило о приостановке приема в консульском отделе. Информация появилась на сайте представительства.

Прием в консульском отделе будет приостановлен с 5 августа 2023 года. Когда его возобновят — неизвестно.

Реклама

«По техническим причинам», — уточнили в посольстве.

Ранее Молдавия решила урезать штат посольства России. Такое заявление сделал министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. Точное количество сотрудников, которым придется оставить свой пост, он не назвал.

До этого у МИД Молдавии возникли вопросы к количеству российских дипломатов из-за того, что они якобы «не помогают решать проблемы с взаимодействием с Россией».