Консула Японии во Владивостоке вышлют из России | 360°

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Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

МИД потребовал высылки задержанного ФСБ консула Японии

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Советник-посланник посольства Японии в Москве получил от Министерства иностранных дел России ноту с решительным протестом и объявлением персоной нон грата японского консула во Владивостоке. Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в связи с деятельностью, которая несовместима со статусом дипломата и несет ущерб интересам безопасности России, от консула Японии во Владивостоке потребовали покинуть страну в ближайшие 48 часов.

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«Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника Генконсульства и передана нота соответствующего содержания», — говорится в сообщении МИД России.

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Главу консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори задержали сотрудники ФСБ за покупку закрытых сведений о сотрудничестве России и одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также информации о влиянии санкций на экономику в Приморье.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео, на котором дипломат получал бумаги от неизвестного лица в одном из кафе. В ходе допроса консул Тацунори заявил о понимании, что своими действиями нарушил российские законы.

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