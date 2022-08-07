Консула Германии заподозрили в убийстве мужа в Бразилии. Пара прожила вместе 20 лет

Консула Германии Уве Херберта Хана арестовали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа. Погибшего зовут Вальтер Анри Максимилиен Биот. Он был гражданином Бельгии. Пара прожила в браке 20 лет.

О задержании Хана сообщило издание La Prensa Latina. Биот погиб 5 августа. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Источник La Prensa Latina сообщил, что Хан заявил о том, что муж упал на пол, потому что почувствовал себя плохо. Помимо этого, консул заявил, что супруг пил спиртное в большом количестве и принимал снотворное.

Однако правоохранители обнаружили расхождения в его показаниях с данными судмедэкспертов. На теле умершего нашли не менее 30 повреждений. А при обыске в доме семьи обнаружили биту, отметила Lenta.ru.

По словам сотрудницы полицейского участка Камилы Лоуренсу, характер кровоподтеков говорит о том, что Биота могли бить ногами и цилиндрическим предметом, сообщили «Известия».

Лоуренсу подчеркнула, что у следователей есть все основания говорить о насильственной смерти Биота. Погибшему было 52 года.