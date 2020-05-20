Конструктор рассказал о ремонте крейсера «Аврора»

По его словам, «„Аврора“ стала молодой, получила новую систему видеонаблюдения, новую систему противопожарной защиты, которой ни в одном корабле-музее мира больше не установлено».

«В ходе последнего ремонта выявилась интересная особенность: прекрасное качество ремонта 30-летней давности — подводная часть находилась в идеальном состоянии», — рассказал Овсянников.