Конструктор рассказал о ремонте крейсера «Аврора»
Ведущий конструктор восстановления «Авроры» Сергей Овсянников рассказал, как обновился крейсер со времени последнего ремонта в 2014–2016 годах. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «„Аврора“ стала молодой, получила новую систему видеонаблюдения, новую систему противопожарной защиты, которой ни в одном корабле-музее мира больше не установлено».
«В ходе последнего ремонта выявилась интересная особенность: прекрасное качество ремонта 30-летней давности — подводная часть находилась в идеальном состоянии», — рассказал Овсянников.