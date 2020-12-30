Конституционный суд обвинил Зеленского в превышении полномочий

Конституционный суд Украины заявил, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий. Это произошло из-за подписанного им указа об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности на два месяца.

Зеленский подписал указ 29 декабря из-за подозрений в адрес Тупицкого в даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. При этом в документе уточнялось, что главу Конституционного суда не увольняют, а временно отстраняют от исполнения обязанностей.

«Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность», — сказано в постановлении КС, которое процитировало РИА «Новости».

Представители парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что указ об отстранении Тупицкого, который подписал Зеленский, может служить поводом для импичмента.

В КС подчеркнули, что возможность президента назначать человека на должность судьи не дает ему полномочий отстранять избранного судью от правосудия. В Конституционном суде добавили, что Тупицкий должен продолжать работать. Ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля и судебных органов предусматривают статьи 344 и 376 УК Украины — за их нарушение грозит до двух лет и до трех лет лишения свободы соответственно.