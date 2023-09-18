Мир 18 сентября 2023, 16:03 Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов об импичменте президента Конституционный суд Грузии начал рассматривать заявку об импичменте Зурабишвили РИА «Новости»

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В Конституционный суд Грузии поступила заявка от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебный пленум должен представить парламенту отчет в течение месяца.

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Конституционное представление поступило в суд 12 сентября. Его зарегистрировали «в порядке, установленном законодательством». Информация о дате его рассмотрения позже поступит дополнительно.

«Дело было передано на рассмотрение пленуму Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту», — отмечается в сообщении.

Среди авторов заявки — председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие. Депутаты инициировали импичмент 1 сентября в свете зарубежных визитов Зурабишвили, которые она осуществляет несмотря на запреты от кабмина, напомнил RT.

При этом сама лидер Грузии не планирует уходить в отставку.