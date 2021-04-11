Конституционный референдум завешился в Киргизии

Конституционный референдум прошел в Киргизии. На избирательных участках присутствовали в том числе члены ЦИК России. РИА «Новости» со ссылкой на них сообщило, что все прошло штатно и по правилам.

Павел Андреев и Антон Лопатин наблюдали за голосованием по линии сотрудничества двух стран. Еще один член ЦИК РФ, Евгений Шевченко, был в составе Миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. Российские специалисты присутствовали не только на открытии участков, но и на закрытии. На протяжении дня они проверяли работу участков в Бишкеке и Чуйской области. Сейчас голосование уже завершено.

Согласно данным после обработки 90%, больше 79% жителей страны проголосовали за введение новой Конституции.

«Мы посетили около 30 участков, расположенных в Бишкеке и в Чуйской области. Было большое количество наблюдателей, все проходило очень организованно. На тех участках, где мы были, не зафиксировали никаких нарушений», — сказал РИА «Новости» член ЦИК Шевченко.