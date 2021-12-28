Конституцию Украины назвали «хорошей сказкой» для рядовых граждан страны

Экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что Конституция страны уже полностью себя изжила. На текущий момент, по его словам, жизнь рядовых украинцев не соответствует содержанию главного закона государства. По словам Куликова, сейчас Конституция больше напоминает хорошую сказку для граждан Украины.

Свое заявление политик сделал в эфире украинского телеканала «НАШ».

«Мы не унитарное государство, у нас не бесплатное образование и обучение, у нас недра не принадлежат народу, у нас не демократическое государство, гарантия жизни не обеспечивается, гарантия свободы слова тоже под очень большим вопросом. Поэтому все, что там написано на сегодняшний день, — это хорошая сказка», — заявил политик.

Ранее эксперты отметили, что еще одна сказка для украинцев — то, что они якобы вскоре смогут достигнуть уровня жизни европейских стран. На деле выходит, что в ближайшие 10 лет повысить благосостояние населения невозможно даже теоретически. По словам экономистов, все наоборот: можно ожидать падения уровня обеспеченности граждан до показателей бедных стран африканского континента.

Стоит отметить, что Украина на текущий момент — единственное из государств бывшего СССР, которое не смогло выйти на уровень ВВП 1990 года, а вместо этого обходится лишь третей частью этой суммы.