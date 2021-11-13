Константинопольский патриарх Варфоломей опроверг слухи об отставке по состоянию здоровья

Патриарх Константинопольский Варфоломей остается на своем посту. Сообщения о его отставке по состоянию здоровья — это слухи. Об этом сообщила пресс-служба епископа.

Накануне Варфоломей встретился с иерархами престола в Турции. По случаю 30-летия со дня его избрания патриархом предстоятель Константинопольской православной церкви получил подарки и пожелания крепкого здоровья.

«Патриарх выразил своим братьям иерархам свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг циркулирующие слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы.

Во время 12-дневного визита в Соединенный Штаты Варфоломею установили стент для расширения сосудов — перед поездкой он почувствовал себя плохо.

В августе Варфоломей прилетал на Украину на День независимости страны. Верующие встретили его с гневными плакатами о раздоре и крови, которые он принес на украинскую землю, выдав автокефалию неканоничной Православной церкви Украины (ПЦУ).