Консерваторы назвали условие для кандидатов на пост нового премьера Британии | 360°

Мир 21 октября 2022, 01:20 Консерваторы назвали условие для кандидатов на пост нового премьера Британии Комитет Консервативной партии Британии: кандидату для выдвижения нужно набрать 100 голосов РИА "Новости"

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Для выдвижения на пост премьер-министра Великобритании кандидату необходимо заручиться поддержкой минимум 100 членов парламента, заявили в комитете Консервативной партии. Также комитет огласил процедуру голосования на выборах лидера партии и премьера страны, сообщило РИА «Новости».

По одному из сценариев консерваторы могут договориться и выбрать одного кандидата, тогда он станет лидером партии и премьером Британии. Другие сценарии предусматривают процедуру голосования, но для этого кандидатам необходима поддержка не менее 100 парламентариев от партии.

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Максимальное количество претендентов — не более трех, так как в парламенте всего 357 мест от тори. В итоговом голосовании примут участие два кандидата, оно будет проходить онлайн и завершится 28 октября.

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