Консалтинговая компания McKinsey прекратила работу в России из-за спецоперации на Украине

Компания по оказанию консалтинговых услуг McKinsey прекратила работу с клиентами в России. Причиной этому послужила ситуация на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Предоставление всех услуг клиентам в России прекращено с 15 апреля 2022 года», — сказано в публикации.

Решение в McKinsey объяснили «стремлением компании выполнить обязательства, взятые на себя 3 марта в связи со специальной военной операцией РФ на Украине». В начале весны компания приостановила предоставление услуг государственным предприятиям в России.

О приостановке работы в РФ недавно заявила сеть французской косметики L’Occitane. Компания закрыла все магазины и интернет-площадки.

Британский производитель презервативов Reckitt передаст управление бизнесом третьим лицам в России. Компания обязалась выплачивать сотрудникам заработную плату до конца 2022 года. Reckitt является производителем презервативов марки Contex и Durex, чистящих средств Dettol, Finish, Harpic и лекарственных препаратов.