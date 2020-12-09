Конресс США одобрил бюджет $916 млрд на экстренное стимулирование экономики

Минфин США предложил Конгрессу выделить 916 миллиардов долларов на экстренные меры стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

«От имени президента я представил предложение на $916 млрд, что является несколько более крупным пакетом, чем двухпартийное предложение $908 млрд», — говорится в распространенном во вторник заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. Выдержку из полного текста приводит ТАСС. Такое заявление Мнучин сделал по итогам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая является представителем Демократической партии от штата Калифорния.

Новый вариант пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики был представлен в Конгрессе в начале декабря. его размер составлял 908 миллиардов долларов. Этот вариант пакета экстренных мер был подготовлен группой членов Сената, в которую входят как демократы, так и республиканцы.

Споры по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер в США продолжаются. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше шести триллионов долларов с учетом шагов, которые были сделаны американской Федеральной резервной системой.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп решил заблокировать проект согласованного Конгрессом военного бюджета. Он также выразил сожаление, что в документе осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности.