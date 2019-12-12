Коноплю доставят на МКС в 2020 году

Космический корабль Dragon доставит в марте 2020 года на борт Международной космической станции (МКС) образцы конопли. Это растение будут использовать исключительно в научных целях. Ученые хотят опровергнуть или подтвердить гипотезу о мутации земной флоры в космосе.

Как сообщило издание The Sun со ссылкой на гендиректора агротехнологической компании Front Range Biosciences Джонатана Во, перед исследователями стоит задача изучить влияние космического излучения и отсутствия гравитации на гены конопли.

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«Некоторые ученые поддерживают теорию мутации растений в космосе. Это возможность увидеть, сохраняются ли эти мутации после возвращения на Землю и можно ли побывавшую в космосе коноплю использовать в каких-то новых коммерческих целях», — заявил Во. Он подчеркнул, что на МКС отправят коноплю легального штамма каннабиса с низким содержанием ТГК. Эти растения не имеют никакого психоактивного эффекта.

Конопля пробудет на станции 30 дней, после чего ее доставят на Землю. Наблюдать за изменением растений в космической теплице будут специалисты из Университета Колорадо.