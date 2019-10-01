Самые красивые ягодицы мира выбрали в Мексике

Конкурс «Мисс бум-бум» на самые красивые ягодицы выиграла бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез. Она уже побеждала в 2015 году, но в этот раз ей пришлось встретиться с соперницами из Европы.

Украинки потрясли ягодицами ради ремонта дороги Подробнее

Как сообщило РИА «Новости», конкурс состоялся в Мехико. В этом году в нем приняли участие модели из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Португалии и Испании.

29-летняя бразильянка получила приз в десять тысяч фунтов стерлингов, уточнило Daily Mail. В издании также отметили, что в том году конкурс обошелся без скандалов. В 2018 году одна из конкурсанток набросилась на победительницу, и сорвала с ее кудрей корону. Проигравшая участница заявила, что ее попа хороша не от природы, а стала такой после пластических операций.

Годом ранее шесть финалисток из 15 обвинялись в использовании ботов при голосовании. В 2014 году двух конкурсанток заподозрили в подкупе судей ради получения мест в первой тройке.

Второе место заняла француженка Райан Лаура Соуза.

Третье досталось британке Джессике Лопес.