Конкурс на лучший сувенир пройдет в Ямальском районе
Власти ЯНАО предложили жителям сделать сувениры на фестиваль «Ямальская строганина»
Конкурс на лучший сувенир объявили в Ямальском районе ЯНАО. Об этом сообщил «Ямал-регион» со ссылкой на сайт администрации.
Победители смогут продавать свои изделия на фестивале «Ямальская строганина». В конкурсе три номинации: «Живое серебро Ямала», «Сила места» и «Туристическая открытка».
Работы будут принимать до 5 декабря, а результаты объявят 10 декабря. Участвовать могут жители региона не младше 15 лет.