Конкурс на лучший сувенир пройдет в Ямальском районе

Конкурс на лучший сувенир объявили в Ямальском районе ЯНАО. Об этом сообщил «Ямал-регион» со ссылкой на сайт администрации.

Победители смогут продавать свои изделия на фестивале «Ямальская строганина». В конкурсе три номинации: «Живое серебро Ямала», «Сила места» и «Туристическая открытка».

Работы будут принимать до 5 декабря, а результаты объявят 10 декабря. Участвовать могут жители региона не младше 15 лет.