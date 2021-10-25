Конкурс на лучшее название новой столицы объявили в Египте

Египетские военные объявили конкурс на лучшее название новой столицы страны, которую строят сейчас в 50 километрах от Каира. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил Египта Абдель Хафез Гариб в Facebook.

«В стремлении вооруженных сил использовать творческий потенциал египетского народа в национальных проектах и в рамках подготовки к открытию новой административной столицы инженерное управление ВС организует конкурс по выбору названия, герба, девиза и визуального стиля города», — говорится в сообщении Гариба.

Официальный представитель вооруженных сил африканского государства добавил, что, помимо разработки идентичности новой столицы, цель конкурса — привлечение молодежи к активному участию в строительстве и развитии города.

Своей концепцией названия населенного пункта каждый житель Египта сможет поделиться на специальном сайте до 18 ноября. Потом опубликованные варианты изучит группа экспертов, в состав которой вошли представители местной творческой интеллигенции. За лучший вариант названия в армии пообещали от 640 до 3200 долларов — всего в каждой категории конкурса будет три призовых места. Максимальная награда за лучший дизайн — 6400 долларов.